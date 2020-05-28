banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105423
ALTIN
378.304
DOLAR
6.8064
STERLİN
8.3701
EURO
7.5101
banner339
Mültüci tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
SORUMSUZ BAKICI TUTUKLANDI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO
EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”
ELSEN'DEN AÇIKLAMA

İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 627\'ye Yükseldi

SON 24 SAATTE 63 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ, VAKA SAYISI 143 BİN 849 OLDU

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 627\'ye Yükseldi
banner337
banner345

SON 24 SAATTE 63 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ, VAKA SAYISI 143 BİN 849 OLDU

Ankara, 28 Mayıs 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 564'e yükselirken, vaka sayısı 143 bin 849'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü KiyanuşCihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19'dan ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 258 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

banner341
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 627'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 143 bin 849 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 543'ünün durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının 112 bin 988'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde şu ana kadar 876 bin 492 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

(AA/AK/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü
Tayland'da Kovid-19 Salgınında 8,4 Milyon Kişi İşini Kaybedebilir
Tayland'da Kovid-19 Salgınında 8,4 Milyon Kişi İşini Kaybedebilir
Yeni Delhi'de Olası Çekirge İstilasına Karşı Önlemler Alınıyor
Yeni Delhi'de Olası Çekirge İstilasına Karşı Önlemler Alınıyor
G20'nin Mal Ticareti Kovid-19 Etkisiyle Daraldı
G20'nin Mal Ticareti Kovid-19 Etkisiyle Daraldı
Bağdat’ta Kovid-19 Vaka Sayısındaki Artış Endişeye Neden Oluyor
Bağdat’ta Kovid-19 Vaka Sayısındaki Artış Endişeye Neden Oluyor
Abd Ordusu Trump'a Rağmen Suriye'ye Yerleşiyor
Abd Ordusu Trump'a Rağmen Suriye'ye Yerleşiyor
Nijerya'da Silahlı Çete Üyesi 30 Kişi Öldürüldü
Nijerya'da Silahlı Çete Üyesi 30 Kişi Öldürüldü
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 58 Bine Yaklaştı
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 58 Bine Yaklaştı
Kovid-19, 2020'de yoksul çocuk sayısını 86 milyon artırabilir
Kovid-19, 2020'de yoksul çocuk sayısını 86 milyon artırabilir
Easyjet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Easyjet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim