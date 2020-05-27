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İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 564\'e Yükseldi

SON 24 SAATTE 56 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ, VAKA SAYISI 141 BİN 591 OLDU

27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:33
İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 564\'e Yükseldi
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SON 24 SAATTE 56 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ, VAKA SAYISI 141 BİN 591 OLDU
Ankara, 27 Mayıs 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 7 bin 564'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü KiyanuşCihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19'dan ülke genelinde 56 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 80 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 564'e yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 141 bin 591 olduğunu belirtti.

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Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 551'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 111 bin 176'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpurayırca ülke genelinde şimdiye kadar 856 bin 546 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.
(AA/AK/ŞEB)
 

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