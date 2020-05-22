İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 7 Bin 300\'e Yükseldi

SON 24 SAATTE 51 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ, TOPLAM VAKA SAYISI 131 BİN 652 OLDU
Ankara, 22 Mayıs 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 7 bin 300'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde 51 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 311 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 300'e yükseldiğini aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 131 bin 652 olduğunu belirtti.
Son bir günde 14 eyalette Kovid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmediğini, 6 eyalette ise yalnızca birer hastanın yaşamını yitirdiği bilgisini veren Cihanpur, birçok eyalette salgının kontrol altına alındığını ifade etti.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 659'unun durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 102 bin 276'ya ulaştığını kaydetti.
Cihanpur ayrıca, ülke genelinde şimdiye kadar 763 bin 913 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.
(AA/ÖZ/HÖ)