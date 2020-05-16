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İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 6 Bin 937\'ye Yükseldi

Ankara, 16 Mayıs 20 : İran\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 6 bin 937\'ye yükseldi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:12
İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 6 Bin 937\'ye Yükseldi
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Ankara, 16 Mayıs 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 6 bin 937'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 35 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1757 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, ülkede 70 gün sonraki en düşük günlük can kaybı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 937'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 118 bin 392 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 716'sının durumunun kritik olduğunu ifade eden Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 93 bin 147'ye ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 672 bin 679 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini verdi.

İRAN, ÜLKE GENELİNDEKİ KISITLAMALARI BAYRAMDAN SONRA KALDIRIYOR

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Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı getirilen kısıtlamaların Ramazan Bayramı'ndan sonra kaldırılacağını açıkladı.

Duhani, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede virüs tehlikesinin sona ermediğini ancak dünden iyi durumda olduklarını söyledi.

Filistin'e destek için ramazan ayının son cumasında düzenlenen Kudüs Günü törenlerinin bu yıl yalnızca "beyaz bölge" olarak tanımlanan düşük riskli 218 ilçede gerçekleştirileceğini belirten Ruhani, "Elbette bütün sağlık kurallarına uymak koşuluyla yürüyüş şeklinde değil cuma namazında toplantı şeklinde yapılacak." dedi.

Ruhani, halen vaka sayılarının yüksek olduğu ve "kırmızı bölge" olarak tanımlanan başkent Tahran'da ise Kudüs Günü törenlerinin organizasyonun Devrim Muhafızları Ordusu'na verildiğini ve törenin halkın toplanmasına izin verilmeden yalnızca araç geçişleriyle yapılacağını belirtti.

Ramazan Bayramı namazının da büyük kalabalıkların toplandığı mekanlar dışında ülke genelindeki bütün camilerde kılınacağını ifade eden Ruhani, "Her camide sağlık talimatlarına uygun bir şekilde namaz kılınabilir ve insanlar kendi evlerinde de kılabilir." diye konuştu.

Ruhani, ülke genelinde Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında getirilen kısıtlamaların Ramazan Bayramı'ndan sonra kaldırılacağına işaret ederek, "Restoranlar, mübarek ramazan ayından sonra sağlık protokollerine uyulması şartıyla faaliyetlerine yeniden başlayacak. Şu anda yoğun şekilde salgınla mücadele eden tıp fakülteleri hariç tüm üniversiteler 6 Haziran'da açılacak." ifadelerini kullandı.

Spor faaliyetlerine de bayramdan sonra izin verileceğini aktaran Ruhani, "Spor müsabakaları sağlık kuralları çerçevesinde ve seyircisiz yapılacak. Bu protokol Sağlık Bakanlığı tarafından tebliğ edilecek." diye konuştu.

Ruhani, türbeler ve kutsal mekanların da bayramdan sonra üç saat sabah ve üç saat öğleden sonra olmak üzere halkın ziyaretine açılacağını belirtti.

(AA/EMR/FEZ)

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