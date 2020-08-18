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İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 20 Bine Dayandı

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 168 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 BİN 385 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

18 Ağustos 2020 Salı 15:00
İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 20 Bine Dayandı
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ÜLKEDE SON 24 SAATTE 168 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 BİN 385 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Ankara, 18 Ağustos 20 (.): İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 artarak 19 bin 972'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 168 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 385 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 972'ye, vaka sayısının da 347 bin 835'e çıktığını belirtti.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 882'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 300 bin 881'e ulaştığı bilgisini verdi.

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Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 914 bin 49 olduğunu kaydetti.
Mazenderan, Tahran, Kum, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Elburz, Rezevi Horasanı, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirten Lari, 11 eyaletin de riskli bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
(AA/TUĞ/FEZ)
 

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