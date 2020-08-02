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İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 17 Bini Aştı

ÜLKEDE SON 24 SAAT İÇERİSİNDE 2 BİN 685 YENİ VAKA TESPİT EDİLİRKEN 208 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

02 Ağustos 2020 Pazar 14:32
İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 17 Bini Aştı
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ÜLKEDE SON 24 SAAT İÇERİSİNDE 2 BİN 685 YENİ VAKA TESPİT EDİLİRKEN 208 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ankara, 2 Ağustos 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 artarak 17 bin 190'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 208 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 685 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 190'a, vaka sayısının 309 bin 437'ye çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 89'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 268 bin 102'ye ulaştığının bilgisini verdi.

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Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 2 milyon 508 bin 418 olduğunu kaydetti.
Önceki günlerde 15 olarak açıklanan yüksek riskli eyaletlerin sayısını 2 olarak aktaran Lari, yalnızca Mazenderan ve Loristan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirtti.
Sözcü Lari, Kum kentinin de  "riskli bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.
(AA/AK/HÖ)
 

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