İran\'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 19 Bini Aştı

İRAN'DA KOVİD-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 174 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 625 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

WUSHU SPORUNDA DÜNYA ÇAPINDA DERECELERİ BULUNAN İRANLI SPORCU EMİN MUKİMİPUR DA 4 GÜN BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ VİRÜSLE MÜCADELESİNE YENİK DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara, 13 Ağustos 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 174 artarak 19 bin 162'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 174 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 625 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 162'ye, vaka sayısının da 336 bin 324'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 971'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 292 bin 58'e ulaştığının bilgisini paylaştı.

Sözcü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 788 bin 27 olduğunu kaydetti.

İRANLI SPORCU DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Öte yandan Wushu sporunda dünya çapında dereceleri bulunan İranlı sporcu Emin Mukimipur'un (36) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda 16 madalya kazanan Mukimipur, 4 gün boyunca sürdürdüğü virüsle mücadelesine yenik düşerek tedavi gördüğü memleketi Hürmüzgan eyaletinde yaşamını yitirdi.

(AA/HUR/ŞEB)

