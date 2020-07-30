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İran\'da Kovid-19\'dan Son 24 Saatte 226 Kişi Hayatını Kaybetti

Tahran, 30 Temmuz 20 (TAK): İran\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 226 artarak 16 bin 569\'a yükseldi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
İran\'da Kovid-19\'dan Son 24 Saatte 226 Kişi Hayatını Kaybetti
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Tahran, 30 Temmuz 20 (TAK): İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 226 artarak 16 bin 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 226 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 621 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 16 bin 569'a, vaka sayısının da 301 bin 530'a çıktığını aktardı.

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Hastalardan 4 bin 41'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 261 bin 200 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 431 bin 804 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari ayrıca Tahran, Mazenderan, Gülistan, Fars, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İsfahan, Elburz, İlam, Rezevi Horasanı, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Loristan ve Hürmüzgan'ın "kırmızı bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

(AA/FG)

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