İran\'da Kovid-19\'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24 Bini Geçti

Tahran, 19 Eylül 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 118 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 166 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 845 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 118'e, vaka sayısının da 419 bin 43'e çıktığını kaydetti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 893'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının da 357 bin 632'ye ulaştığı bilgisini verdi.



Lari, bugüne kadar ülkede 3 milyon 719 bin 210 kişiye test yapıldığını aktardı.Sözcü Lari ayrıca Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.İran'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 31 Ağustos'ta 1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye kadar düşmüştü. Ancak muharrem ayı etkinliklerinin ardından ülkede vaka ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sözcü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada, insanlardaki hareketliliğin etkisinin 2 hafta sonra vaka ile yatırılan hasta sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında göstermeye başladığını söylemişti.(AA/AK/HÖ)