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İran\'da Koronavirüs Salgını Meclis\'e Sıçradı

İRANLI MİLLETVEKİLİ MAHMUD SADIKİ: 

İran\'da Koronavirüs Salgını Meclis\'e Sıçradı

İRANLI MİLLETVEKİLİ MAHMUD SADIKİ: 

25 Şubat 2020 Salı 15:22
İran\'da Koronavirüs Salgını Meclis\'e Sıçradı
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İRANLI MİLLETVEKİLİ MAHMUD SADIKİ:  "KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF ÇIKTI. BU MESAJI, BU DÜNYADA YAŞAMA UMUDUMUN AZ OLDUĞU BİR DURUMDAYKEN İLETİYORUM"

Ankara, 25 Şubat 20 : İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

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Reformist milletvekili Sadıki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

Virüsün tutuklular arasında yayılmasının önlenmesi için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye "siyasi mahkumların serbest bırakılması" çağrısında bulunan Sadıki, bunun siyasi mahkumların ailelerinin bir ricası olduğunu ifade etti.

(AA/ÖZ/HA)

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