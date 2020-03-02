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İran\'da Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 66\'ya Yükseldi

ÜLKEDE KORONAVİRÜS TESPTİ EDİLEN KİŞİ SAYISI 1501\'E ÇIKTI

İran\'da Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 66\'ya Yükseldi

ÜLKEDE KORONAVİRÜS TESPTİ EDİLEN KİŞİ SAYISI 1501\'E ÇIKTI

02 Mart 2020 Pazartesi 13:37
İran\'da Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 66\'ya Yükseldi
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ÜLKEDE KORONAVİRÜS TESPTİ EDİLEN KİŞİ SAYISI 1501'E ÇIKTI
Tahran, 2 Mart 20 : İran'da 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya, vaka sayısı ise 1501'e yükseldi.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.
Böylece ölenlerin sayısı 66'ya çıkarken, vaka sayısı 1501'e yükseldi.
Reisi, şu ana kadar 7 bin 280 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvurduğunu ve 4 bin 312 kişiden test alındığını dile getirdi. 
291 KİŞİ İYİLEŞEREK, TABURCU EDİLDİ
Reisi, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 291 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.
İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını kaydetti.

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TAHRAN'DA TEDBİRLER ARTIRILIYOR
Bu arada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Tahran'daki Azadi Meydanı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Belediye çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçleri de İnkılap Caddesi'nde bu çalışmalara destek veriyor.
Yetkililer, halka toplu taşıma araçlarını kullanmama çağrısında bulunuyor.
YETKİLİLER DE TEHDİT ALTINDA
İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı MüctebaZünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreçHerirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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