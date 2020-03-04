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İran\'da Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 92\'ye Yükseldi

Tahran, 4 Mart 20 (.): İran\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92\'ye, vaka sayısı ise 2 bin 922\'ye yükseldi.

İran\'da Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 92\'ye Yükseldi

Tahran, 4 Mart 20 (.): İran\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92\'ye, vaka sayısı ise 2 bin 922\'ye yükseldi.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:27
İran\'da Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 92\'ye Yükseldi
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Tahran, 4 Mart 20 (.): İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 922'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu KiyanuşCihanpur, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 586 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Cihanpur, ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye çıktığını belirtti. 

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552 KİŞİ İYİLEŞEREK, TABURCU EDİLDİ

Cihanpur ayrıca ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 552 kişinin ise iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini aktardı. 

İranlı yetkili son olarak en fazla vakaya Tahran ve  Gilan eyaletlerinde rastlandığını dile getirdi.

(AA/ID/ŞEB)
 

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