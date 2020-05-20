İran\'da Koronavirüs Kaynaklı Can Kaybı 7 Bin 183\'e Yükseldi

ÜLKEDE SON 24 SAATTE YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDENİYLE 64 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ; VAKA SAYISI İSE 126 BİN 949'A ULAŞTI
İstanbul, 20 Mayıs 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 183'e, vaka sayısı ise 126 bin 949'a yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 183'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 346 artarak 126 bin 949'a ulaştığı bilgisini verdi.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
(AA/AK/YIL)