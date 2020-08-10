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İran\'da "gerçek Rakamlar Açıklanmadı" İddiasındaki Gazeteye Yayın Yasağı

İstanbul, 10 Ağustos 20 : İran\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaların yer aldığı röportajı yayımlayan Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:46
İran\'da
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İstanbul, 10 Ağustos 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaların yer aldığı röportajı yayımlayan Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirildi.

"Donyae eqtesad" haber sitesine göre, İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer'le gerçekleştirilen ve "Hükümetin istatistik rakamlarına güvenilmiyor" başlığıyla sunulan röportaj nedeniyle Basın Denetleme Kurulu, Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı koydu. 

İnternet sitesinin haberinde yayın yasağının süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Mahbubfer, dün yayımlanan röportajda hükümetin salgınla ilgili açıkladığı verilerin gerçek rakamların sadece "yirmide biri" olduğunu öne sürmüştü.

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Mahbubfer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran'da ilk Kovid-19 vakaları, resmi olarak duyurulduğu tarihten bir ay önce görülmüştü. Hükümet, bazı siyasi ve güvenlik gerekçeleriyle, devrim kutlamaları ve genel seçimlerin yapılmasından sonra virüsün ülkede yayıldığına dair resmî açıklama yapma kararı aldı. Sayılarla ilgili şeffaf bir bilgi akışı sağlanmadı. Resmi sayılar, siyasi ve güvenlik endişeleri göz önüne alınarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan (can kaybı ve vakalara dair) rakamların, gerçek sayıların yirmide biri olduğunu düşünüyorum."

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 427'ye, vaka sayısı da 326 bin 712'ye ulaştı.

(AA/RU/FEZ)
 

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