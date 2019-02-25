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İran\'da Emeklilerden "tazminat" Protestosu

İRAN\'IN HUZİSTAN EYALETİNDEKİ HEFT TEPE ŞEKER FABRİKASI EMEKLİLERİNDEN YÜZLERCE KİŞİ KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMEMESİNİ PROTESTO ETTİ

İran\'da Emeklilerden "tazminat" Protestosu

İRAN\'IN HUZİSTAN EYALETİNDEKİ HEFT TEPE ŞEKER FABRİKASI EMEKLİLERİNDEN YÜZLERCE KİŞİ KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMEMESİNİ PROTESTO ETTİ

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
İran\'da Emeklilerden

İRAN'IN HUZİSTAN EYALETİNDEKİ HEFT TEPE ŞEKER FABRİKASI EMEKLİLERİNDEN YÜZLERCE KİŞİ KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMEMESİNİ PROTESTO ETTİ

İstanbul, 25 Şubat 19 : İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesindeki şeker fabrikası emeklilerinden yüzlerce kişi kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle gösterisi düzenledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Şuş Kaymakamı Adnan Gazi, 400'e yakın emeklinin fabrika önünde toplanarak tazminatlarının ödenmemesini protesto ettiğini söyledi.

Gazi, göstericilerin sabah saatlerinde şeker kamışı taşıyan kamyonların girişine izin vermemesi nedeniyle fabrikada faaliyetin bir süre durduğunu belirtti.

Kaymakam Gazi, protestocularla fabrika yöneticilerinin bir araya gelerek tazminatların ödenme takvimi üzerinde anlaşmalarının ardından gösterinin sona erdiğini kaydetti.

Heft Tepe Şeker Fabrikası, kasım ayında da protestolarla gündeme gelmişti. Fabrika çalışanları, 4 ay maaş alamadıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

(AA/AK/FEZ)

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