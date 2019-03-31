banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
Şu an saat kaç?
ŞU AN SAAT KAÇ?
Toprak kayması yol kapattı
TOPRAK KAYMASI YOL KAPATTI
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
Emanet edilen parayı cebe attı
EMANET EDİLEN PARAYI CEBE ATTI
banner306
Flaş Haber
Şu an saat kaç?
Kapat

İran\'da Bir Kişi Eşinin 9 Akrabasını Öldürdü

Ankara, 31 Mart 19 : İran\'ın güneybatısında bir kişi, aile içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarından dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü.

İran\'da Bir Kişi Eşinin 9 Akrabasını Öldürdü

Ankara, 31 Mart 19 : İran\'ın güneybatısında bir kişi, aile içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarından dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü.

31 Mart 2019 Pazar 09:33
İran\'da Bir Kişi Eşinin 9 Akrabasını Öldürdü

Ankara, 31 Mart 19 : İran'ın güneybatısında bir kişi, aile içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarından dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentindeki silahlı saldırıda aynı aileden dokuz kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İsmi açıklanmayan saldırgan, anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına dün gece uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Saldırganın dokuz kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla kendini de vurduğu ancak ölmediği belirtildi.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan bir kişi ile saldırganın hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. 

Olayla ilgili açıklama yapan Dezful Emniyet Müdürü Hüseyin Eydi, ilk incelemelerde olayın aile içi sorunlardan kaynaklandığının tespit edildiğini söyledi. Eydi, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

(AA/ÖZ/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,2 büyüklüğünde deprem
6,2 büyüklüğünde deprem
Çin'de Fabrika'da Patlama: 7 Ölü, 5 Yaralı
Çin'de Fabrika'da Patlama: 7 Ölü, 5 Yaralı
İran-afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
İran-afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Brezilya'da Maden Atık Barajı Çöktü
Brezilya'da Maden Atık Barajı Çöktü
Ukrayna, Devlet Başkanını Seçmek İçin Sandık Başında
Ukrayna, Devlet Başkanını Seçmek İçin Sandık Başında
Ukraynalılar sandık başında
Ukraynalılar sandık başında
Caputova Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Caputova Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Çin’de orman yangını: 6 bin kişi tahliye edildi
Çin’de orman yangını: 6 bin kişi tahliye edildi
Afganistan'da sel felaketi en az 32 can aldı
Afganistan'da sel felaketi en az 32 can aldı
Mozambik'te kolera vakaları son 48 saatte iki kat arttı
Mozambik'te kolera vakaları son 48 saatte iki kat arttı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim