banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
452.750
DOLAR
7.2940
STERLİN
9.6345
EURO
8.6313
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

İran\'da Bir Kadın Altız Bebek Dünyaya Getirdi

Tahran, 20 Ağustos 20 (TAK): İran\'ın Kerec kentinde bir kadın altız bebek dünyaya getirdi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:24
İran\'da Bir Kadın Altız Bebek Dünyaya Getirdi
banner337
banner351

Tahran, 20 Ağustos 20 (TAK): İran'ın Kerec kentinde bir kadın altız bebek dünyaya getirdi.

banner341
İran devlet televizyonunun haberine göre, Kerec kentinde ikinci doğumunu yapan 20 yaşındaki bir kadın 3 kız ve 3 erkek olmak üzere altız bebek dünyaya getirdi. Bebeklerin 29. haftada doğdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Sezaryen doğum şekliyle dünyaya gelen bebeklerin ağırlıklarının 900 ile 1150 gram arasında değiştiği aktarıldı.

(AA/FG)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran, 190 Bin Uranyum Ayrıştırma Birimi Üretmek İçin İlerleme Kaydettiğini Açıkladı
İran, 190 Bin Uranyum Ayrıştırma Birimi Üretmek İçin İlerleme Kaydettiğini Açıkladı
Bae Basra Körfezı'nde İranlı 2 Balıkçıyı Öldürdü, İran Bae Gemisini Alıkoydu
Bae Basra Körfezı'nde İranlı 2 Balıkçıyı Öldürdü, İran Bae Gemisini Alıkoydu
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Avrupa Parlamentosu Mali'deki Darbeyi Kınadı
Avrupa Parlamentosu Mali'deki Darbeyi Kınadı
Almanya’da Kovid-19 Vakalarında Artış Eğilimi Sürüyor
Almanya’da Kovid-19 Vakalarında Artış Eğilimi Sürüyor
Çin’in Yangzı Nehri’nde İki Gemi Çarpıştı: 14 Kişi Kayıp
Çin’in Yangzı Nehri’nde İki Gemi Çarpıştı: 14 Kişi Kayıp
California, yangınlarla mücadele ediyor
California, yangınlarla mücadele ediyor
Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgeden daha silahlı güçlerin geri çekilmesinde uzlaşıldı
Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgeden daha silahlı güçlerin geri çekilmesinde uzlaşıldı
Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı
Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim