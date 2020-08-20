İran\'da Bir Kadın Altız Bebek Dünyaya Getirdi

Tahran, 20 Ağustos 20 (TAK): İran'ın Kerec kentinde bir kadın altız bebek dünyaya getirdi.
Sezaryen doğum şekliyle dünyaya gelen bebeklerin ağırlıklarının 900 ile 1150 gram arasında değiştiği aktarıldı.
(AA/FG)
Tahran, 20 Ağustos 20 (TAK): İran\'ın Kerec kentinde bir kadın altız bebek dünyaya getirdi.
Tahran, 20 Ağustos 20 (TAK): İran'ın Kerec kentinde bir kadın altız bebek dünyaya getirdi.
Sezaryen doğum şekliyle dünyaya gelen bebeklerin ağırlıklarının 900 ile 1150 gram arasında değiştiği aktarıldı.
(AA/FG)