banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118664
ALTIN
295.115
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6748
EURO
6.5257
Sevtap Tabak yaşamını yitirdi
SEVTAP TABAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Haspolat ve Lefkoşa’da iş kazası
İŞ KAZASI: 2 YARALI
Lefkoşa'da kavga
LEFKOŞA'DA KAVGA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa'da kavga
Kapat

İran\'da Bazı Üniversitelerde, Ukrayna Uçağının Düşürülmesi Protesto Edildi

İstanbul, 12 Ocak 20 : İran\'da bazı üniversitelerde, Ukrayna Havayollarına ait uçağın ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürülmesine karşı gösteri düzenlendi.

İran\'da Bazı Üniversitelerde, Ukrayna Uçağının Düşürülmesi Protesto Edildi

İstanbul, 12 Ocak 20 : İran\'da bazı üniversitelerde, Ukrayna Havayollarına ait uçağın ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürülmesine karşı gösteri düzenlendi.

12 Ocak 2020 Pazar 17:54
İran\'da Bazı Üniversitelerde, Ukrayna Uçağının Düşürülmesi Protesto Edildi

İstanbul, 12 Ocak 20 : İran'da bazı üniversitelerde, Ukrayna Havayollarına ait uçağın ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürülmesine karşı gösteri düzenlendi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'da Şehid Beheşti ve Alame Tabatabai üniversitelerinde uçak kazasında ölenleri anma programı rejim karşıtı gösterilere sahne oldu. 
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Şehid Beheşti Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Öğrenci Hamaney'i istemiyor", Alame Tabatabai Üniversitesinde ise "Kardeşim intikamını alacağım" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.
İsfahan ve Erak üniversitelerinde de öğrenciler rejim aleyhtarı sloganlar atarken Kirman, Loristan ve Mazenderan'daki üniversitelerde hayatlarını kaybedenlerin anısına mumlar yakıldı.  

banner317
Dün Şiraz, Reşt ve Hemedan'da gösteriler düzenlenmiş, Tahran'daki gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.
(AA/ÖZ/HA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD üssüne bir saldırı daha
ABD üssüne bir saldırı daha
Hong Kong'da Protestocular
Hong Kong'da Protestocular "genel Oy Hakkı" İçin Gösteri Düzenledi
İspanya'da Sol Koalisyon Hükümetinde 11 Kadın 11 Erkek Bakan Görev Yapacak
İspanya'da Sol Koalisyon Hükümetinde 11 Kadın 11 Erkek Bakan Görev Yapacak
Abd-iran Arasındaki Kriz Afganistan Hava Trafiğini Artırdı
Abd-iran Arasındaki Kriz Afganistan Hava Trafiğini Artırdı
Afganistan'da Sel Felaketi: 11 Ölü
Afganistan'da Sel Felaketi: 11 Ölü
İspanya'da Aşırı Sağdan, Sol Koalisyon Hükümeti Karşıtı Gösteri
İspanya'da Aşırı Sağdan, Sol Koalisyon Hükümeti Karşıtı Gösteri
Çin'den
Çin'den "tayvan'a Yönelik Tutumumuz Değişmeyecek" Açıklaması
Tayland'da
Tayland'da "diktatörlüğe Karşı Koşu" Protestosu
Ab'den Türkiye İle "sürekli Diyalog" Mesajı
Ab'den Türkiye İle "sürekli Diyalog" Mesajı
Abd'nin Güney Kesimindeki Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 8 Kişi Öldü
Abd'nin Güney Kesimindeki Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 8 Kişi Öldü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim