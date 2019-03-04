İran\'da Ambulans Helikopter Düştü: 5 Ölü

ÜLKENİN GÜNEYBATISINDAKİ ÇAHARMAHAL-BAHTİYARİ EYALETİNDE HAMİLE BİR KADINI ALMAK İÇİN HAVALANAN AMBULANS HELİKOPTERİN DÜŞMESİ SONUCU 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



İstanbul, 4 Mart 19 (.): İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü MüctebaHalidi, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan ambulans helikopterin eyalete bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştüğünü belirtti.

Halidi, düşen helikopterdeki 3 kişilik mürettebat ile 2 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı.

(AA/TUĞ/FEZ)