banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
464.474
DOLAR
7.6108
STERLİN
9.7545
EURO
8.9303
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ve üçüncüde…
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
banner376

İran\'da 7 Dakikada Bir Kişi Alzaymır Oluyor

İRAN ALZAYMIR DERNEĞİ BAŞKANI MASUME SALİHİ:

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:26
İran\'da 7 Dakikada Bir Kişi Alzaymır Oluyor
banner337
banner351

İRAN ALZAYMIR DERNEĞİ BAŞKANI MASUME SALİHİ: "İRAN'DA 750 BİN ALZAYMIR HASTASI BULUNUYOR. YAŞLI NÜFUSUN ÇOĞALMASIYLA BU RAKAMDA ARTIŞ GÖZLENİYOR"

İstanbul, 21 Eylül 20 : İran Alzaymır Derneği Başkanı Masume Salihi, her 7 dakikada bir İranlının alzaymır hastalığına yakalandığını söyledi.

banner341
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Salihi, "Şu an İran'da 750 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Her 7 dakikada bir İranlı bu hastalığa yakalanıyor. Yaşlı nüfusun çoğalmasıyla bu rakamda artış gözleniyor." dedi. 

Söz konusu hastalığın sağlık sistemine büyük yük getirdiğini dile getiren Salihi, halkın alzaymırla ilgili fazla bilgisi olmadığını ve ilk aşamalarda teşhis ve tedavi sürecinin başlaması halinde hastaların durumunun daha iyi seyrettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakan Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, haziran ayında yaptığı açıklamada, "Doğum sayısındaki düşüş nedeniyle ülke yaşlanma sürecine girmiş bulunuyor. Böyle giderse 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

(AA/RU/YIL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Dışişleri Bakanları Belarus Yaptırımlarında Anlaşamadı
Ab Dışişleri Bakanları Belarus Yaptırımlarında Anlaşamadı
Hindistan'da Bina Çöktü: 13 Ölü, 11 Yaralı
Hindistan'da Bina Çöktü: 13 Ölü, 11 Yaralı
İngiltere'de Polis James Bond'un Çalınan Silahlarını Arıyor
İngiltere'de Polis James Bond'un Çalınan Silahlarını Arıyor
Lufthansa, Daha Da Küçülüp, Çalışanın İşine Son Verecek
Lufthansa, Daha Da Küçülüp, Çalışanın İşine Son Verecek
Bm 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır:
Bm 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "bm Değişime Ayak Uydurmak Zorunda"
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-abd Gerginliği
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-abd Gerginliği
Belaruslu Muhalif Lider Tikhanovskaya Brüksel'de Destek Arayışında
Belaruslu Muhalif Lider Tikhanovskaya Brüksel'de Destek Arayışında
Çin Uzaya Okyanus Gözlem Uydusu Gönderdi
Çin Uzaya Okyanus Gözlem Uydusu Gönderdi
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 31 Milyon 243 Bin 22 Oldu
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 31 Milyon 243 Bin 22 Oldu
İngiltere'de, Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Ekim Ayında 50 Bine Ulaşabilir
İngiltere'de, Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Ekim Ayında 50 Bine Ulaşabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim