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İran\'da 50 Bin Mahkum İçin Af Çıkarılıyor

İRAN YARGI ERKİ BAŞKANI SADIK LARİCANİ:

İran\'da 50 Bin Mahkum İçin Af Çıkarılıyor

İRAN YARGI ERKİ BAŞKANI SADIK LARİCANİ:

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:34
İran\'da 50 Bin Mahkum İçin Af Çıkarılıyor
İRAN YARGI ERKİ BAŞKANI SADIK LARİCANİ: "MAALESEF BAZILARI BU BÜYÜK ADIMI SİYASİLEŞTİRİYOR VE AFFIN \'SİYASİ TUTUKLULAR\'I KAPSAMASININ DAHA İYİ OLACAĞINI SÖYLÜYOR. ANCAK BİZDE SİYASİ MAHKUM YOK"

Tahran, 4 Şubat 19 : İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, devrimin 40\'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 50 bin mahkum için af çıkarılacağını bildirdi.
Başkent Tahran\'da yüksek yargı mensupları ile yapılan toplantıda konuşan Laricani, devrimin 40\'ıncı yıl dönümü dolayısıyla çıkarılacak af konusunda bilgi verdi.
Laricani, devrimin 40\'ıncı yılı için 50 bin kişinin yararlanacağı geniş bir af talebini ülke lideri Ali Hamaney\'e sunduğunu ve Hamaney\'in de genel olarak olumlu görüş bildirdiğini aktardı.
Yargı Erki Başkanı Laricani, affın "siyasi mahkumları" da kapsaması yönündeki taleplerle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
"Maalesef bazıları bu büyük adımı siyasileştiriyor ve affın \'siyasi tutuklular\'ı kapsamasının daha iyi olacağını söylüyor. Ancak bizde siyasi mahkum yok. Diğer bir kesim de affın eleştirmenleri de içermesini istiyor. Bunlara göre de birileri salt eleştirdikleri için cezaevinde. Bu büyük bir yalan. Yargı erki hiçbir zaman eleştirdiği için birisini takibat altına almamıştır."
İran Anayasası\'nın 110\'uncu maddesinin 11\'inci paragrafına göre Hamaney\'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki\'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.
(AA/DOĞ/GÜL)
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