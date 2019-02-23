İran\'da 1 Ton 625 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi



Ankara, 23 Şubat 19 : İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İran basınına göre, Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin eyalete bağlı Seravan kentindeki bir kamyonette yaptığı aramada 1 ton 625 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.

Operasyonda 938 kilogram afyon, 229 kilogram eroin ve 458 kilogram haşhaş yakaladıklarını belirten Kamberi, bir silaha da el koyduklarını dile getirdi.

Kanberi, olayla bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Öte yandan İran Sınır Polisi Komutanı Tuğgeneral Kasim Rezai de ülkede geçen yıl mart ayından bu yana 55 tondan fazla uyuşturucu yakaladıklarını hatırlattı.

(AA/EMR/ YIL)