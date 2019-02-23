Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307
Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Süt üreticileri bir ilki gerçekleştirerek süt ürünleri fabrikası kurdu
SÜT ÜRÜNLERİ FABRİKASI KURULDU
4 araç trafikten men edildi
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Polisten sis uyarısı...
Son Dakika
POLİSTEN SİS UYARISI
banner282
Flaş Haber
Polisten sis uyarısı...
Kapat

İran\'da 1 Ton 625 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara, 23 Şubat 19 : İran\'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İran\'da 1 Ton 625 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara, 23 Şubat 19 : İran\'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:39
İran\'da 1 Ton 625 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi


Ankara, 23 Şubat 19 : İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İran basınına göre, Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin eyalete bağlı Seravan kentindeki bir kamyonette yaptığı aramada 1 ton 625 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.
Operasyonda 938 kilogram afyon, 229 kilogram eroin ve 458 kilogram haşhaş yakaladıklarını belirten Kamberi, bir silaha da el koyduklarını dile getirdi.
Kanberi, olayla bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Öte yandan İran Sınır Polisi Komutanı Tuğgeneral Kasim Rezai de ülkede geçen yıl mart ayından bu yana 55 tondan fazla uyuşturucu yakaladıklarını hatırlattı.
(AA/EMR/ YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nıke'ın Bağcığını Kendi Bağlayan Ayakkabısı İlk Haftasında Sorun Çıkardı
Nıke'ın Bağcığını Kendi Bağlayan Ayakkabısı İlk Haftasında Sorun Çıkardı
İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullanana 250 Euro'ya Kadar Teşvik Geliyor
İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullanana 250 Euro'ya Kadar Teşvik Geliyor
Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20 ölü, 30 yaralı
Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20 ölü, 30 yaralı
Nijeryalılar yeni devlet başkanı için oy kullandı
Nijeryalılar yeni devlet başkanı için oy kullandı
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya'daki evi yıkıldı
Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya'daki evi yıkıldı
6 bin 500 km yüzerek Güney Afrika'ya gelen sürpriz misafir
6 bin 500 km yüzerek Güney Afrika'ya gelen sürpriz misafir
Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
ABD Oscar öncesi Donald Trump 'yılın en kötü oyuncusu' seçildi
ABD Oscar öncesi Donald Trump 'yılın en kötü oyuncusu' seçildi
Fransa'da oturum almak isteyen göçmenlerin bitmeyen kuyruğu
Fransa'da oturum almak isteyen göçmenlerin bitmeyen kuyruğu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim