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İran\'da 10 Kişide Daha Koronavirüs Tespit Edildi Ve Ölü Sayısı 5\'e Çıktı

Tahran, 22 Şubat 20 : İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5\'e çıktığını belirtti.

İran\'da 10 Kişide Daha Koronavirüs Tespit Edildi Ve Ölü Sayısı 5\'e Çıktı

Tahran, 22 Şubat 20 : İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5\'e çıktığını belirtti.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
İran\'da 10 Kişide Daha Koronavirüs Tespit Edildi Ve Ölü Sayısı 5\'e Çıktı
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Tahran, 22 Şubat 20 : İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5'e çıktığını belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini ifade etti.

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Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 361 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

(AA/AK/YIL)

 

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