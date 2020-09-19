banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.518
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7719
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

İran Cumhurbaşkanı Ruhani\'den Kovid-19 Yorumu: "sağlık Bakanlığının Açıkladığı İstatistikler Endişe Verici"

Ankara, 19 Eylül 20 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istatistiklere göre halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere riayet etme oranının düştüğünü ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 12:27
İran Cumhurbaşkanı Ruhani\'den Kovid-19 Yorumu:
banner337
banner351

Ankara, 19 Eylül 20 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istatistiklere göre halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere riayet etme oranının düştüğünü ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Sağlık Bakanlığı tarafından endişe verici istatistikler açıklandı. Buna göre, ülkede halkın önlemlere riayet oranı geçen hafta yüzde 82'den yüzde 62'ye düştü ve bu durum bir hayli endişe verici." ifadelerini kullandı.

Halkın önlemlere riayet etmemesi ve uyarıları dikkate almaması durumunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Ruhani, istatistiklere göre önlemlere uyulmayan yerlerde sonraki haftalarda vaka ve ölüm sayılarında artış gözlendiğini kaydetti.

Daha önce salgını atlatmış kişilerin tekrar salgına yakalanabileceğini dile getiren Ruhani, halkın koronavirüs önlemleri ile yaşamaya alışması gerektiğini ve aşı bulunsa dahi yeni yaşam tarzını sürdürüp tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

banner341
Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşının etkisinin ne kadar olduğunu, kaç ay olumlu etki bıraktığını ve ne kadar bağışıklık oluşturduğunu bilmiyoruz. Aşı gelse bile, aynı şekilde maske kullanımı, sosyal mesafe, elleri yıkama, dezenfekte gibi tüm hijyen kurallarını devam ettirmeliyiz. Gerekli olmadıkça yolculuktan kaçınmalıyız. Aşı elimizde olsa bile, koşulları normalleştiremeyiz."

TÜM ÜLKE "KIRMIZI BÖLGE" KATEGORİSİNDE

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm eyaletlerde "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli hale geldiğini belirterek, "Sürecin böyle devam etmesi halinde koronavirüs nedeniyle ölümler 45 bine ulaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede dün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 952'ye, vaka sayısı ise 416 bin 198'e yükseldi.

(AA/AK/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
İran'da Kovid-19'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24 Bini Geçti
İran'da Kovid-19'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24 Bini Geçti
İran Sağlık Bakanı Nemeki:
İran Sağlık Bakanı Nemeki: "hindistanlı Bir Şirket, Abd'ye 100 Milyon Koronavirüs Aşısının Ön Satışını Yaptı"
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 97 Bini Geçti
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 97 Bini Geçti
Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor
Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor
Macron'dan Doğu Akdeniz İçin Türkçe Mesaj
Macron'dan Doğu Akdeniz İçin Türkçe Mesaj
Abd'nin Rochester Kentinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 14 Yaralı
Abd'nin Rochester Kentinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 14 Yaralı
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Çin'den Abd'nin Tiktok Ve Wechat Yaptırımlarına Karşı
Çin'den Abd'nin Tiktok Ve Wechat Yaptırımlarına Karşı "güvenilmez Şirket Ve Kişiler" Listesi Adımı
Ab, Rumlar Yüzünden Belarus’a Yaptırım Uygulayamayabilir
Ab, Rumlar Yüzünden Belarus’a Yaptırım Uygulayamayabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim