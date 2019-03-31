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İran-afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara, 31 Mart 19 : İran\'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran-afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara, 31 Mart 19 : İran\'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

31 Mart 2019 Pazar 08:24
İran-afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara, 31 Mart 19 : İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Afganistan sınırındaki Rezevi Horasan Eyaleti Sınır Komutanı Maşallah Can Nisar, Güney Horasan emniyet güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 98 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Operasyon sırasında 943 kilogram afyon, 46 kilogram haşhaş ve farklı türlerde uyuşturucu yakaladıklarını belirten Nisar, kaçakçıların silahlarına da el koyduklarını ifade etti.

Nisar, uyuşturucuların transfer esnasında ele geçirildiğini, kaçakçıların ise sınırın Afganistan tarafına kaçtığını kaydetti. 

(AA/ÖZ/YIL)

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