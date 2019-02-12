İran Abd Yaptırımlarını Takas Yöntemiyle Aşmayı Hedefliyor

İRAN EKONOMİ BAKANLIĞI, TAKAS SİSTEMİYLE ÇALIŞACAK YENİ ŞİRKETLER KURULMASINI ÖNGÖREN YENİ BİR PLAN HAZIRLADI



İRAN İHRACAT KONFEDERASYONU BAŞKANI MUHAMMED LAHUTİ: "ABD YAPTIRIMLARI NEDENİYLE İRAN YABANCI ÜLKELERLE TİCARETTE TAKAS SİSTEMİNE YÖNELDİ"



Ankara, 12 Şubat 19 : İran, ABD yaptırımlarının ardından bankacılıkta yaşanan sorunlar nedeniyle uluslararası ticarette takas yöntemini kullanmayı planlıyor.



İran Ekonomi Bakanlığı, takas sistemiyle çalışacak yeni şirketler kurulmasını öngören yeni bir plan hazırladı.



ABD\'nin İran ekonomisini hedef alan yaptırımlarını aşmak için tasarlanan plan, uluslararası ticarette para transferi yapılmadan takas sistemiyle çalışacak şirketlerin kurulmasını öngörüyor.



Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı\'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı\'nın da yabancı ülkelerdeki şirketlere gerekli kolaylığı sağlamak üzere görevlendirildiği belirtildi.



Konuyla ilgili İran\'ın yarı resmi haber ajansı Mehr\'e konuşan İran İhracat Konfederasyonu Başkanı Muhammed Lahuti, ticarette takas sisteminin istisnai durumlarda ülkeler arasında kullanılan bir yöntem olduğunu belirterek, "ABD yaptırımları nedeniyle İran yabancı ülkelerle ticarette takas sistemine yöneldi." dedi.



Yöntemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin talimatıyla hazırlandığını aktaran Lahuti, takas sistemiyle çalışacak şirketlerin Merkez Bankası\'nın garantisi altında olması gerektiğini dile getirdi.



ABD, 8 Mayıs 2018\'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran\'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu. Washington, yaptırımlarla İran\'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken İran Merkez Bankası\'nı da ambargo kapsamına almıştı.



İran\'ı anlaşmada tutmak isteyen E3 şeklinde isimlendirilen Almanya, Fransa, İngiltere\'nin dışişleri bakanları, 31 Ocak\'ta İran\'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD\'nin yaptırımlarından korumak için Avrupa Birliği\'nin de desteklediği INSTEX adlı yeni ödeme mekanizması kurmuştu.



Mali mekanizmanın kapsamı, İranlı yetkililerin beklentilerinin uzağında yalnızca sağlık ve gıda sektörüyle sınırlı tutulmuştu.



(AA/RU/ÖK)





