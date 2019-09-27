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İran 65 Gündür Alıkoyduğu İngiliz Petrol Tankerini Bıraktı

Tahran, 27 Eylül 19 : Tahran yönetimi 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bugün bıraktı. Gemi takip uygulaması Refinitiv\'in verilerine göre,

İran 65 Gündür Alıkoyduğu İngiliz Petrol Tankerini Bıraktı

Tahran, 27 Eylül 19 : Tahran yönetimi 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bugün bıraktı. Gemi takip uygulaması Refinitiv\'in verilerine göre,

27 Eylül 2019 Cuma 13:49
İran 65 Gündür Alıkoyduğu İngiliz Petrol Tankerini Bıraktı

Tahran, 27 Eylül 19 : Tahran yönetimi 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bugün bıraktı. Gemi takip uygulaması Refinitiv'in verilerine göre, "Stena Impero" adlı petrol tankeri bu sabah Bandar Abbas limanından ayrıldı ve uluslararası sulara açıldı.

Geminin ilk etapta, 250 km uzaklıktaki Dubai'daki Rashid Limanı'na varması bekleniyor.

Geçtiğimiz pazar günü İran Dışişleri Bakanlığı, tankerin yakın zamanda serbest kalacağını, ancak incelemelerin sürdüğünü ve yargı kararının da yakında ilan edileceğini ifade etmişti.

Aynı gün geminin sahibi olan İsveçli şirket Stena Bulk'tan bir yetkili, İran ile pazarlık yapmadıklarını ve mürettebata veya şirkete yönelik herhangi bir resmi suçlamanın kendilerine ulaşmadığını ifade etmişti.

TANKER KRİZİ NASIL BAŞLADI?

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İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

İran hükümeti de tankerle ilgili serbest bırakılma kararının verilmesinin ardından yaklaşık 65 gündür İran kıyılarında bekletilen Stena Impero'nun uluslararası sulara açılacağını ifade etmişti.

(EURONEWS/RU/YIL)

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