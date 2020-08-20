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İran, 190 Bin Uranyum Ayrıştırma Birimi Üretmek İçin İlerleme Kaydettiğini Açıkladı

Tahran, 20 Ağustos 20 (TAK): İran Atom Enerjisi Kurumu, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney\'in 190 bin uranyum ayrıştırma birimi (SWU) kapasitesine ulaşma talimatları doğrultusunda önemli adımlar atıldığını açıkladı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:24
İran, 190 Bin Uranyum Ayrıştırma Birimi Üretmek İçin İlerleme Kaydettiğini Açıkladı
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Tahran, 20 Ağustos 20 (TAK): İran Atom Enerjisi Kurumu, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 190 bin uranyum ayrıştırma birimi (SWU) kapasitesine ulaşma talimatları doğrultusunda önemli adımlar atıldığını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin, nükleer anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı hayata geçirme çabalarına yanıt verildi.

Açıklamada, "(Yaptırımları) Tetikleme mekanizması etkinleştirilsin ya da mevcut durum devam etsin, İran Atom Enerjisi Kurumu 190 bin SWU kapasitesine ulaşmak için büyük adımlar atmıştır." denildi.

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Hamaney, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları açıklamasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, "İran hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerdeki sınırlamaları kabul etmeyecektir. İran Atom Enerjisi Kurumu hemen yarın nükleer anlaşma çerçevesinde 190 bin SWU üretmeye başlasın." diyerek talimat vermişti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile 2015'te imzaladığı, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak nükleer anlaşmada Tahran yönetimi, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamalara gitmişti.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları geri getirmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşma koruyacak adımları atmaması üzerine Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.

(AA/FG)

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