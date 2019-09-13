“İran ve İsrail yeniden müttefik olacak“

Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, İran ve İsrail'in bir gün yeniden müttefik olacağını söyledi.

İran'daki 1979 devriminden yaklaşık 2 yıl önce eğitim için gittiği ABD'nin New York kentinde yaşayan oğul Pehlevi İsrail gazetesine konuştu. Pehlevi, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'a verdiği röportajda İran-İsrail ilişkilerine ve İran'a dair değerlendirmelerde bulundu.

Prensip olarak tüm dost ülkelerle karşılıklı saygı temelinde ikili ilişki kurmaktan yana olduklarını belirten Pehlevi, "Gelecekteki demokratik İran'da, İsrail ile ilişkilerin bir kez daha dostane olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.



İran halkına yönelik "en büyük" tehdidin mevcut yönetim olduğunu iddia eden Pehlevi, şunları söyledi:"İran'daki mevcut rejim, devletin ana problemidir ve kesinlikle ülkemizin yıkımına neden olacak. Halk yerine, rejimi korumak için tasarlanmış bir sistem."