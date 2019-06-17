İran uranyum zenginleştirme sınırını 27 Haziran'da aşacağını açıkladı

Zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran İran, 2015'te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı limiti 27 Haziran'da aşacağını açıkladı.

Açıklamayı yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İran'ın üretimini dörde katladığını da ekledi. Kamalvandi, Avrupalı ülkelerin şimdi ABD yaptırımlarına karşı İran'ı koruması gerektiğini de belirtti.

2015 yılındaki uluslararası anlaşma, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunu 300 kilogramla sınırlandırıyordu.Anlaşma ayrıca 130 tonla sınırlanan ağır su stoğu kısıtlaması ve fazla materyalin ülke dışına satılmasının durdurulmasını öngörüyordu.

Zenginleştirilmiş uranyum, reaktör yakıtı olarak ve nükleer silahların yapımında kullanılıyor.Avrupalı ülkeler eğer anlaşma ihlal edilirse İran'a yaptırımların yeniden başlatılacağını açıklamıştı.

İran'ın nükleer faaliyetlerden vazgeçmesi karşılığında kaldırılan ambargoları yeniden uygulamaya koyan Trump, geçen ay da İran'dan petrol almaya devam eden Türkiye dahil bazı ülkelere uygulanan muafiyeti sona erdirmişti.

Bunun ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmaya taraf diğer 5 ülke olan Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'ya, İran'ın petrol ihracatını Amerikan ambargolarından korunması için 7 Temmuz'a kadar süre vermişti.