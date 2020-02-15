İran, Ukrayna Uçağının Kara Kutusunu Başka Ülkeye Vermeyecek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, düşürdükleri Ukrayna Havayollarına ait uçağın kara kutusunu başka ülkeye vermeyeceklerini söyledi.

56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait uçakla ilgili açıklamada bulundu.

Zarif, "Neler olup bittiğini anlamak için kara kutunun içinde ne olduğunu herkesten daha fazla öğrenmek istiyoruz. İran, kara kutuyu yabancı bir ülkeye vermeyecek." dedi.

ABD'nin, yanlış bilgiler neticesinde attığı adımlarla bölgeyi savaşın eşiğine getirdiğini savunan Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a izlediği yoldan geri dönmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko'nun düşürülen uçakla ilgili görüştüğü aktarıldı.



Zarif'in Münih temasları kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile de bir araya geldiği belirtildi.İran, uçağın füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmiştiUkrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2019'da Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.