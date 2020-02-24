İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 19.00'da İran'ın Hoy kenti merkezli 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6,51 kilometre altında gerçekleşti.

Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD: Yerleşim yerleri tarandı, can kaybı ve yaralanma yok

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İran'in Hoy şehri yakınlarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, depreme en yakın noktada bulunan yerleşim yerlerimiz taranmış olup şu an itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

Bakan Soylu: Yeni depremde can ve mal kaybı yok

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili, "Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bölge sabah saatlerinde de sallanmıştı

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde bazı evler yıkılmıştı.

9 kişi hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Özpınar'da 7, Güvendik'te 1, Gelenler'de ise 1 kişi hayatını kaybetti. Depremden en çok etkilenen Özpınar oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik." dedi.

1250 çadır bölgede, sıcak yemek dağıtılıyor

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede deprem çalışmalarını takip ediyor.

Bakan Soylu, bölgeye 1250 çadırı sevk ettiklerini, çadırların kurulmaya başlandığını açıkladı.

Bölgede sıcak yemek dağıtımı da yapılıyor.

"250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta ağır hasar var"

Bakan Soylu, yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Soylu, 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta da ağır hasar meydana geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

AFAD: Bölgede 66 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, Hoy şehri yakınlarında, Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği belirtilen açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrası 7'si 4,0 üzeri olmak üzere toplam 66 artçı deprem meydana gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Deprem sonrası AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış, barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. AFAD tarafından 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 264 adet 28 metrekare çadır, 20 adet 12 metrekare genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 yastık-çarşaf takımı ve 1200 ısıtıcı olay bölgesine sevk edilmiştir."

"Hasar gören köylerde çadır kurulumuna başlanmıştır"

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgeye iaşe malzemesi, personel ve araç sevki yapıldığı, 3 bin kişilik sıcak yemek ve 500 kumanya dağıtıldığı, 2 bin kişilik daha sıcak yemek dağıtılacağı ifade edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bölgeye psiko-sosyal destek ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hasar gören köylerde çadır kurulumuna başlanmıştır. Meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahır yıkılmış, 694 yapı ağır hasar almıştır. Bugün saat 19.00'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM), Başkale Kaymakamlığında kurulmuş olup sürecin sevk ve idaresi buradan yapılmaktadır."

Açıklamada, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunuldu.