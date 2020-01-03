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İran Savunma Bakanı: “Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek“

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek." dedi. 

İran Savunma Bakanı: “Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek“

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek." dedi. 

03 Ocak 2020 Cuma 09:03
İran Savunma Bakanı: “Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek“

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Hatemi yaptığı yazılı açıklamada, "Bu vahşi cinayet büyük şeytan Amerika'nın bölge ve Irak'ta terör destekçisi olduğunun açık delilidir. Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek ve haksız yere dökülen kanın intikamı bu işe girişenlerden alınacaktır." ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü doğrulamıştı.

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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." şeklinde açıklamada bulunarak, İran'da 3 günlük yas ilan etmişti.

 

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:35
Anahtar Kelimeler:
Emir HatemiSüleymaninin öldürülmesi
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