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İran Nükleer anlaşması görüşülecek

İran Nükleer anlaşması görüşülecek

21 Haziran 2019 Cuma 06:54
İran Nükleer anlaşması görüşülecek

 Avrupa, İran, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililer, nükleer anlaşmayı görüşmek için 28 Haziran'da Viyana'da biraraya gelecek. 
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere ve İran'dan üst düzey yetkililer katılacak.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 28 Haziran'da gerçekleşecek toplantıda, İran nükleer anlaşmasının tüm yönleri ve nasıl sürdürüleceği ele alınacak. 

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Bunun yanı sıra, yetkililer ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme ve bu ülkeye tekrar yaptırım uygulama kararlarının etkilerini görüşecek.
Toplantıda İran'ın, nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusu da gündeme gelecek. 

 

Son Güncelleme: 21.06.2019 10:11
Anahtar Kelimeler:
Iran Nükleer
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