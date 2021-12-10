İran: "Nükleer anlaşma için bir engel yok"

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde İran heyetine başkanlık eden Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri ile gerçekleşen müzakereler sonrası açıklamalarda bulundu.

Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin müzakerelere devam etmek istediklerini belirten Bakıri, “Bu taraf ülkelerin müzakerelerde görüşlerini birbirine yakınlaştırmak istediklerini gösteriyor” dedi.

Bakıri, “Tüm heyetler nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda görüşlerini paylaştılar. Biz de İran olarak konuya ilişkin görüşümüzü aktardık. Nükleer anlaşma ve müzakereler noktasında daha önce ortaya koyduğumuz tutum içerisindeyiz ve bunu ciddiyetle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşma için herhangi bir engelin olmadığını belirten Bakıri, “Eğer uygun ortam oluşturulursa nükleer anlaşma için engel yok” dedi.

İran'ın 7'nci tur müzakerelerde sunduğu iki taslak metine ilişkin konuşan Bakıri, “Bu konuda gerekli cevabı almayı bekliyoruz. Yarın yapılacak heyetler arası grup çalışmasında bu konu değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.