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İran, Macron'un füze programıyla ilgili önerisini reddetti

İran yönetiminin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un füze programının müzakere edilmesiyle ilgili önerisini reddettiği bildirildi.

İran, Macron'un füze programıyla ilgili önerisini reddetti

İran yönetiminin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un füze programının müzakere edilmesiyle ilgili önerisini reddettiği bildirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 07:34
İran, Macron'un füze programıyla ilgili önerisini reddetti

İran yönetiminin, Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron'un füze programının müzakere edilmesiyle ilgili önerisini reddettiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'deki habere göre, Tahran yönetimi, Macron'un füze programının müzakere edilmesiyle ilgili önerisini reddetti.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından 7 Ağustos ile 4 Kasım 2018'de iki aşamada yaptırımları geri getirmesinin ardından Basra Körfezi'ndeki gerginlik arttı, Washington-Tahran arasında tansiyon yükseldi.

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MACRON, ZARİF'E ÖNERİLERDE BULUNMUŞTU

İran'ın, 8 Mayıs'tan itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasıyla Washington ile Tahran arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışan Macron, geçen cuma günü Paris'i ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed CevadZarif'e bazı önerilerde bulunmuştu.

G7 Zirvesi'nin yapıldığı Fransa'nın Biarritz kentine dün bir kere daha giden Zarif ile Macron önerileri değerlendirmişti.

Macron'un, İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalması ve füze programını müzakereye açması önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

Son Güncelleme: 27.08.2019 11:34
Anahtar Kelimeler:
IranMacron Füze Programı
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