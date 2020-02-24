İran, “Kum'da koronavirüs nedeniyle 50 kişinin öldüğü“ iddiasını yalanladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.
İran Yargı Erki'ne bağlı haber sitesi "mizanonline" göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Rebii, "Kovid-19 nedeniyle dün 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi. Kum'da Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin öldüğü yönündeki iddialar yalan, gerçeği yansıtmıyor." dedi.
İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi ise "Sağlık Bakanı'nın halka yalan söylediğini" savunarak, "sadece Kum kentinde son 2 hafta içinde Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini" öne sürmüştü.