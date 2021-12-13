İran kripto parası yakında piyasada yer alacak

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Tahran'daki konferansta konuşan Ali Salih Abadi, İran'ın kripto parasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Salih Abadi, "Milli kripto para, Merkez Bankası'nın gündemindeki önemli konulardan biridir. Kripto para ile ilgili altyapı hazırlandı ve gerekli talimatlar verilecek. Kısa süre içinde deneme sürümü piyasalarda yer alacak" dedi.

En fazla kripto para üreten ülkelerden

İran'ın, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri.

Salih Abadi, İran'ın bloke edilen parasının serbest bırakılmasıyla ilgili önemli adımların atıldığını vurgulayarak, döviz kurunun yönetilmesi konusunda daha güçlü olduklarını söyledi.