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İran: “Kasım Süleymani'nin intikamı için 13 senaryo gündemde”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak Tahran yönetiminin 13 senaryo üzerinde durduğunu söyledi.

İran: “Kasım Süleymani'nin intikamı için 13 senaryo gündemde”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak Tahran yönetiminin 13 senaryo üzerinde durduğunu söyledi.

07 Ocak 2020 Salı 11:29
İran: “Kasım Süleymani'nin intikamı için 13 senaryo gündemde”

Mehr Haber Ajansı'na göre, Şemhani, "Konsey toplantısında Süleymani'nin intikamını almak için 13 senaryo gündeme geldi. En alt düzeydeki senaryo dahi tatbik edilse, Amerikalılar için tarihi bir kabus olur." dedi.
Söz konusu senaryoların içeriği hakkında bilgi vermeyen Şemhani, İran lideri Ali Hamaney'in "Tüm direniş güçleri, Süleymani'nin intikamını alacak" sözünü hatırlatarak, yapılacak misillemenin bir saldırıyla sınırlı kalmayacağını ifade etti.  
Bölgede ABD askerlerinin devriyelerini azaltarak üslerine çekildiğini öne süren Şemhani, "Bölgede 19 ABD üssü var. 11'i doğu ve batı sınırlarımıza yakın. Kuzey ve güneyimizdeki 8 üste alarm durumundalar. Buralardaki asker ve teçhizatları hakkında bilgimiz var. En ufak hareketlerini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

 

Son Güncelleme: 07.01.2020 15:32
Anahtar Kelimeler:
Kasım Süleymaninin Intikamı Senaryosu
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