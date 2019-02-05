İran, İsrail’i Suriye’ye saldırmaması konusunda uyardı

İran, İsrail’i, Suriye’ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde "uygun ve kararlı" bir yanıt vereceği konusunda uyardı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran’da, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü.

İran Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Şemhani, İsrail’in bu saldırılarla Suriye’nin toprak bütünlüğünün ihlal ettiğini söyledi.

Saldırıları, “kabul edilemez” olarak niteleyen Şemhani, "Bu saldırılar devam ederse, bazı hesaplı önlemleri, caydırıcılık adına, suçlulara ve İsrail’in yalan söyleyen yöneticilerine ders vermek adına kararlı ve uygun bir yanıtla harekete geçireceğiz.“ dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye’deki İran güçlerine yönelik saldırılarının süreceği uyarısında bulunarak, bu güçlerin en kısa zamanda Suriye topraklarını terk etmesini istediklerini söylemişti.

Bu arada Hizbullah yanlısı medyaya göre, Velid Muallim, Suriye’nin, İran güvenlik güçlerini ülke topraklarında ağırlamayı sürdüreceğini söyledi.