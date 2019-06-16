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İran, İngiltere Tahran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, İngiltere Tahran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

16 Haziran 2019 Pazar 06:25
İran, İngiltere Tahran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesi üzerine, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Rob Maker'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin Hunt'ı kınadığı ve bu konuda duyulan rahatsızlığın Londra'ya iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Hunt'ın delil ve belge olmadan İran'ı itham ettiği ve Londra'nın bu konuda Washington'un izlediği yolu takip ettiği savunuldu. 

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızlarının iki tankere 13 Haziran'da saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz." ifadesi kullanılmıştı.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Umman Körfezi'nde seyir halindeki tankerlere yönelik saldırının İran tarafından yapıldığının "neredeyse kesin" olduğunu belirterek, Tahran'ı kınamıştı.

UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ SALDIRI

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri perşembe günü saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti. Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", aldığı iki darbe nedeniyle zarar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'yi saldırılarla ilgili "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.

 

Son Güncelleme: 16.06.2019 09:36
Anahtar Kelimeler:
Rob Maker
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