İran'ın güneyindeki Zahidan kentinde patlama

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Muhammad Ganberi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, Zahidan kent merkezinde 2 el yapımı bombanın patladığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı.
Ganberi, yerel saatle 20.30'da meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.
30 Ocak 2019 Çarşamba 08:19
Son Güncelleme: 30.01.2019 11:47