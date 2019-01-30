İran'ın güneyindeki Zahidan kentinde patlama



İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Muhammad Ganberi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, Zahidan kent merkezinde 2 el yapımı bombanın patladığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Ganberi, yerel saatle 20.30'da meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.

