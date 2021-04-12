İran ile Irak 5 yıllık ortak eylem planı imzaladı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Adil er-Rikabi anlaşmayı Bağdat'ta imzaladı.
Iraklı Bakan Rikabi 5 yıllık anlaşmanın hemen uygulanacağını belirterek, "Ortak Eylem Planı, ticari alışveriş, uzmanların gidiş-gelişi ve eğitim ile atölye çalışmaları alanında iş birliğini kapsıyor." ifadelerini kullandı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Adil er-Rikabi anlaşmayı Bağdat'ta imzaladı.