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İran ile Irak 5 yıllık ortak eylem planı imzaladı

İran ile Irak'ın sosyal kalkınma, eğitim ve ticaret alanlarında iş birliğini öngören 5 yıllık Ortak Eylem Planı imzaladığı belirtildi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 09:15
İran ile Irak 5 yıllık ortak eylem planı imzaladı
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Adil er-Rikabi anlaşmayı Bağdat'ta imzaladı.
Iraklı Bakan Rikabi 5 yıllık anlaşmanın hemen uygulanacağını belirterek, "Ortak Eylem Planı, ticari alışveriş, uzmanların gidiş-gelişi ve eğitim ile atölye çalışmaları alanında iş birliğini kapsıyor." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Irak Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi ile görüşen Şeriatmedari, Irak'ın İran'a olan doğal gaz ve elektrik borcunun ödenmesini isterken, Allavi de İran'ın alacağının en kısa sürede ödeneceğini söyledi.

 

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Son Güncelleme: 12.04.2021 10:48
Anahtar Kelimeler:
Ortak Eylem PlanıIrakIran
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