İran ile Irak 5 yıllık ortak eylem planı imzaladı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Adil er-Rikabi anlaşmayı Bağdat'ta imzaladı.

Iraklı Bakan Rikabi 5 yıllık anlaşmanın hemen uygulanacağını belirterek, "Ortak Eylem Planı, ticari alışveriş, uzmanların gidiş-gelişi ve eğitim ile atölye çalışmaları alanında iş birliğini kapsıyor." ifadelerini kullandı.





