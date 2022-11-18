İran, Fransız Otomobillerinin İthalatını Yasakladı

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Kalibaf, kararın, Fransız otomobil üreticilerinin önceki yıllarda "profesyonel olmayan davranışlarına karşılık" alındığını söyledi

İran, Fransız otomobillerinin ülkede tescilinin ve ithalatının yasaklandığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Kalibaf, kararın, Fransız otomobil üreticilerinin önceki yıllarda "profesyonel olmayan davranışlarına karşılık" alındığını söyledi.

Bakanlığın aldığı karar kapsamında Renault, Peugeot ve Citroen gibi Fransız firmaların ürettiği araçların ithalatının yasaklandığını aktaran Kalibaf, "Bu dönemde Fransız otomobillerinin ithalatı için herhangi bir lisans vermedik. Otomobil ithalatı konusunda odak noktamız sadece Japon, Kore, Çin ve Fransız olmayan Avrupa otomobilleri" dedi.

Kalibaf, "İran, onların (Fransızlara) yaptırımlarla İran otomobil sektörüne ve piyasasına baskı yapmasına izin vermeyecek" ifadesini kullandı.

"İran Khodro" ve "Saipa" gibi İranlı otomobil üreticileri, çoğunlukla Peugeot, Renault ve Citroen gibi Fransız şirketlerle ortak üretim yapıyordu. ABD'nin 2018'de devreye soktuğu yaptırımlar, İran'daki en büyük istihdam alanlarından otomotiv sektörünü de hedef almıştı.

Başta, Peugeot, Renault ve Citroen gibi Fransız otomobil üreticileri olmak üzere yabancı şirketler, ABD'nin geniş kapsamlı tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu. Bu yüzden parça tedarikinde sorunlarla karşılaşan İran yerli çözümlere yönelmişti.