"İran en güçlü siber ordularından birine sahip"

Microsoft'un araştırmasına göre İranlı hackerlar iki yıldır dünya genelinde binlerce kişi ve kuruma siber saldırı düzenliyor. Söz konusu siber saldırıların şahıs ve şirketler için "son derece yıkıcı" sonuçları olduğunu vurgulayan Microsoft Tehdit İstihbaratı Merkezi müdürü John Lambert, saldırılarda hedef alınan ülkelerin yüz milyonlarca dolar zarar ettiğine dikkat çekti.

Lambert, İranlı hackerlerin başta Suudi Arabistan olmak üzere ABD, Almanya, İngiltere ve Hindistan’daki şirketlerin gizli bilgilerini ele geçirdiğini ileri sürdü. Ayrıca bu ülkelerdeki kişisel bilgisayarlardan büyük miktarda done silindiği iddia ediliyor.

Microsoft'a göre söz konusu saldırıların kaynağı Holmium adlı İranlı hacker grubu. Ancak bu grubun arkasında Tahran yönetiminin olduğunu kesin bir şekilde kanıtlanmadı.

Siber güvenlik uzmanları ABD, Rusya ve Çin'de olduğu gibi İran devletinin de güçlü bir siber orduya sahip olduğunu ifade ediyor. İran'ın Yemen ve Suriye'deki iç savaşlardan dolayı siber faaliyetlerini daha çok Ortadoğu’da yoğunlaştırdığını belirten siber güvenlik uzmanı John Hultquist, İran'ın ciddi boyutlarda zarar verme kapasitesinin olduğunu ifade ediyor.

ABD’nin ve İsrail’in siber saldırıları nedeniyle dijital güvenlik önlemlerini arttırmak zorunda kalan İran’ın, günümüzde dünyadaki en büyük hacker ordusuna sahip olduğu iddia ediliyor. ABD kaynaklı saldırılar nedeniyle çok sayıda İranlı genç hackerın ülkenin siber ordusuna katılım için başvurduğu belirtiliyor.

Devrim Muhafızları bünyesinde yer alan siber güvenlik ordusu 2012 yılında ABD müttefiki Suudi Arabistan’ın en büyük petrol şirketine yaptığı saldırıda şirketin 35 bin bilgisayarını kullanılamaz hale getirmişti.