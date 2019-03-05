"İran Dışişleri Bakanı Zarif, Esad'ın Tahran ziyaretinden haberdar olmadığı için istifa etti"

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA), Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'ye dayandırdığı haberde, bakanlığın Esad'ın Tahran ziyaretinden hiçbir şekilde haberdar olmadığını söylediği aktarıldı.

Eleştirel bir açıklama yapan ve Zarif ile bazı diplomatların ziyaretten haberdar edilebileceğine işaret eden Kasımi, "Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin hiçbir aşamasıyla ilgili bilgilendirilmedi. Ziyaretin sonuna kadar da bakanlığa bilgi verilmedi." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Zarif'in istifasının bu konuyla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Zarif'in istifa nedenlerinden biri de Dışişleri Bakanlığıyla olan koordinasyonsuzluk durumuydu." diyen Kasımi, "Zarif'in çabası bakanlık ve diplomatik kurumların asli konumlarına yükselmesi içindi." şeklinde konuştu.

Zarif: Her kurumun ayrı siyaseti olmaz

Sosyal medya hesabı üzerinden 25 Şubat'ta istifasını duyuran ancak bu kararı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilen Zarif, hükümetin içinde ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamayacağını söyleyerek ülkenin dış siyasetinde rol oynayan diğer kurumlara eleştiride bulundu.

Zarif, "Dışişleri Bakanlığının sözünün tüm ülkenin sözü olduğu ve bu bakanlığın ülkenin dış siyasetinin tek sorumlusu olduğu bilinmelidir. Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz. Biz sadece Dışişleri Bakanlığının dış siyasetinden sorumlu değiliz. Bu durumda Dışişleri Bakanlığına ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

Bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiği bir toplantıda konuşan ve istifa kararını, Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak için aldığını dile getiren Zarif, "Bu bakanlık, dış ilişkilerde yer almamayı kabul edemez." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 25 Şubat'ta sosyal medya hesabı Instagram üzerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak Zarif'in istifa kararı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, gizli tutulan Tahran ziyareti sırasında dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeler gerçekleştirmişti.