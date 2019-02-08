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İran Dezful füzesini tanıttı

İran Dezful füzesini tanıttı

08 Şubat 2019 Cuma 07:52
İran Dezful füzesini tanıttı

İran Devrim Muhafızları, 1000 kilometrelik menzile sahip olduğunu belirttiği karadan karaya bir balistik füzeyi görücüye çıkardı.

Söz konusu tanıtım, Batı'nın Tahran'dan balistik füze programlarını durdurmasını talep ettiği bir döneme denk geldi.
Yeraltı kenti olarak da bilinen İran'ın yerli füzelerini imal ettiği yeraltı fabrikasındaki gösterilen füzenin fotoğrafları İran devlet medyası tarafından basınla paylaşıldı.

Dezful isimli füzenin daha önceden İran'ın envanterinde bulunan 450 kilo ağırlığında savaş başlığı taşıyabilen ve 700 kilometre menzile sahip Zülfikar füzesinin gelişmiş hali olduğu dile getirildi.

Füze, İran İslam Devrimi'nin 40'ıncı yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı bir zamanda tanıtıldı.

İranlı general: Yeni füze Batı'ya yanıt niteliğinde
Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Mohammad Ali Caferi, fabrikada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yer altında bulunan fabrikanın gösterilmesinin 'Batılı ülkelerin boş sözlerine yanıt' niteliğinde olduğunu belirterek, "Ambargo ve tehditlerle İran'ı durduramayacaklarını bilmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın savunma gücünün önleyici, milli güvenliğin korunması yönünde ve hiçbir şekilde müzakere edilemez olduğunu yineleyen Caferi, "Avrupalılar, İran'ın savunma gücünün sınırlanmasından söz ederken kendi saldırı güçlerini dünyanın her yerinde mazlum halklar aleyhine kullanıyorlar." dedi.

Tüm tehditlere rağmen İran'ın savunma alanında yoluna devam edeceğini dile getiren General Caferi, bunun son 40 yılda defalarca ispat edildiğini kaydetti.

Devrim Muhafızlarının Hava Uzay Komutanı General Emir Ali Hacizade de yaptığı konuşmada İran'ın güvenliğinin ordunun kırmızı çizgisi olduğuna işaret ederek, "Komplolar ve tehditlere rağmen İran kendi yolunda ilerlemeye devam edecek." şeklinde konuştu.

General Hacizade, Dezful fuzelerinin 1000 kilometre menzile sahip ve imha gücünün de Zülfikar füzelerine göre iki misli olduğunu aktardı.

İran'ın olası bir savaşı başlatan taraf olmayacağını belirten Hacizade, 'düşmana gafil avlanmak istemediklerini' ve bundan dolayı füze fabrikasını yer altında kurduklarını söyledi.

İran, envanterinde 2 bin kilometre menzile sahip füzeler bulunduğunu da belirtiyor. İran'ın füze kabiliyeti, İsrail ve ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerini de kapsamı alanı içerisinde tutuyor.

Anahtar Kelimeler:
Dezful
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