banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95458
ALTIN
265.997
DOLAR
5.7616
STERLİN
7.3358
EURO
6.5655
Tecavüz davası tamamlandı
TECAVÜZ DAVASI TAMAMLANDI
KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 8...
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Lefkoşa'da iki taraf arasında silahlı kavga
1 AĞIR YARALI
banner306

İran'dan “nükleer silah peşinde değiliz“ açıklaması

İran'dan “nükleer silah peşinde değiliz“ açıklaması

25 Haziran 2019 Salı 11:42
İran'dan “nükleer silah peşinde değiliz“ açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacaklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif, başkent Tahran'da düzenlenen kimyasal silah karşıtı bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin iddialarının aksine ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını yineledi.

Tahran'ın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne üye olduğunu ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na  imza attığını hatırlatan Zarif, "Buna karşın ABD ve siyonist rejim, kimyasal silahlarını imha etmekten kaçınıyor." dedi.

banner317
Zarif, geçen hafta İran'a yönelik bir askeri saldırıyı 150 kişinin hayatını kaybedebileceği ihtimali üzerine durdurduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, "150 kişi için mi endişelendiniz? Nükleer ve kimyasal silahlarla kaç kişiyi öldürdünüz, kaç nesli yok ettiniz?" diye sordu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahları yasakladığını hatırlatan Zarif, "Dini ve stratejik görüşümüz gereği hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız. Kitle imha silahları kabusu, bölge ve dünyadan silinmelidir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurduğu sırada, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 25.06.2019 15:05
Anahtar Kelimeler:
Iran Nükleer Silah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere, Kıbrıs’taki  f-35b Savaş Uçaklarını İlk Kez Irak Ve Suriye’de Denedi
İngiltere, Kıbrıs’taki  f-35b Savaş Uçaklarını İlk Kez Irak Ve Suriye’de Denedi
Abd'nin S-400 Uyarıları Sürüyor
Abd'nin S-400 Uyarıları Sürüyor
Rus yetkiliden ABD ve İsrail'e soğuk duş
Rus yetkiliden ABD ve İsrail'e soğuk duş
NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama
NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama
Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi
Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 400'ü geçti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 400'ü geçti
BMGK'daki kapalı İran oturumu...
BMGK'daki kapalı İran oturumu...
Endonezya'da Dukono Yanardağı'ndaki hareketlilik
Endonezya'da Dukono Yanardağı'ndaki hareketlilik
İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı
İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı
Macron'dan Trump'a çağrı
Macron'dan Trump'a çağrı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim