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İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı

İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına misilleme yapabileceklerini söyledi. 
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Uzmanlar Meclisi Üyesi Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda alıkonulması nedeniyle İngiltere'ye tepki gösterdi.
ABD'nin hava sahası ihlali yapan insansız hava aracının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülmesini hatırlatan Musevi, "Zorbalık karşısında sessiz kalmayacağız. Kesinlikle bu konuda da uygun bir tepki vereceğiz. Açıkça ilan ediyorum ki İngiltere İran'ın misillemesinden korkmalıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?
Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, perşembe günü yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu vurgulayan Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait." ifadesini kullanmıştı.
Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı bakanlığa çağırarak bu gelişmeyle ilgili rahatsızlığını bildirmişti. 

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savunmuştu.
İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle Londra'ya misilleme yapılmasını istemişti.
AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

 

Son Güncelleme: 06.07.2019 14:27
Anahtar Kelimeler:
Iran Ingiltere Misilleme
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