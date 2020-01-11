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İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, ABD'nin ön koşulsuz müzakere teklifine ilişkin, "Öyleyse neden ekonomik yaptırımlarla boğaza bıçak dayayıp diyaloğa hazır olduklarını iddia ediyorlar. Kesinlikle hayır. İran halkına karşı bu düşmanca politika devam ettiği sürece diyaloğa hayır." dedi. 

İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, ABD'nin ön koşulsuz müzakere teklifine ilişkin, "Öyleyse neden ekonomik yaptırımlarla boğaza bıçak dayayıp diyaloğa hazır olduklarını iddia ediyorlar. Kesinlikle hayır. İran halkına karşı bu düşmanca politika devam ettiği sürece diyaloğa hayır." dedi. 

11 Ocak 2020 Cumartesi 08:20
İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran şu aşamada durulmuş görünüyor." açıklaması sorulan Ravançi, "ABD güçlerine karşı askeri harekat aşamasını tamamladık. ABD yeni bir adım atarsa karşılık veririz." diye konuştu.

Ravançi, ayrıca öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'ye saldırının planlandığı ve yapıldığı Amerikan üssünü vurduklarını söyledi. 

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ABD'nin ön koşulsuz müzakere teklifine ilişkin ise Ravançi, "Öyleyse neden ekonomik yaptırımlarla boğaza bıçak dayayıp diyaloğa hazır olduklarını iddia ediyorlar. Kesinlikle hayır. İran halkına karşı bu düşmanca politika devam ettiği sürece diyaloğa hayır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, İran'a "ABD, uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlikeye atılmasını ve İran rejiminin gerginliği tırmandırmasını önlenmek için İran ile ön koşulsuz ciddi müzakerelere hazır." teklifinde bulunmuştu.

ABD'nin, İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon ise Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırılarında herhangi bir Amerikan ya da Irak askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

 

Son Güncelleme: 11.01.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
Iran Abd ön Koşulsuz Müzakere
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